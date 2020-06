Véhicule de la SQ en flammes: la chaleur d’un échappement peut déclencher un incendie

Le policier de la Sûreté du Québec (SQ) dont le véhicule s’est embrasé, jeudi, sur l’autoroute 40 à Portneuf, pourrait bien avoir causé son propre malheur puisque le système d’échappement de l’automobile pourrait avoir mis le feu à des broussailles, une théorie à laquelle adhèrent deux experts.

Vers 14h jeudi, un véhicule de la SQ stationné au km 262 de l’autoroute 40 en direction est, près du viaduc du Chemin neuf, a subitement pris feu. Le véhicule, arrêté pour une opération radar, était stationné dans l’herbe à plus de 2 mètres de la limite de l’accotement.

Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre le feu qui s’était étendu à la végétation environnante.

À l’origine, la version communiquée aux médias était que la chaleur intense de la journée d’hier avait provoqué un feu de broussailles qui a ensuite embrasé le véhicule de police.

«Un convertisseur catalytique peut devenir extrêmement chaud, plus de 500° Celsius, et le reste du système d’échappement aussi», explique Jesse Caron, expert automobile au CAA-Québec.

Un convertisseur catalytique brûle les hydrocarbures qui ne l’ont pas été par la combustion interne du moteur, pour diminuer les émissions polluantes, à la suite d’une réaction avec les produits qu’il contient et qui génère de la chaleur supplémentaire.

Attention!

«Pour réduire le plus possible les émissions, les constructeurs font réchauffer le catalyseur très rapidement, parce que c’est quand il est chaud qu’il est efficace [...] Les manuels du propriétaire mettent d’ailleurs en garde contre cette chaleur», ajoute Jesse Caron.

Il a été impossible de connaître exactement l’année-modèle du véhicule impliqué, un Dodge Charger. Cependant, la SQ possède des Charger des années 2016 et 2017 et le modèle est inchangé depuis.

Le manuel du propriétaire du Dodge Charger 2017 est clair au sujet des dangers encourus.

«Si vous stationnez votre véhicule sur des matières combustibles alors que votre système d’échappement est chaud, vous risquez de provoquer un incendie. Il peut s’agir d’herbes ou de feuilles entrant en contact avec votre système d’échappement. Ne stationnez pas votre véhicule et ne le conduisez pas là où votre système d’échappement risque d’être en contact avec des matières combustibles.»

«C’est une situation très, très rare. Il faut une combinaison de facteurs. Est-ce que le véhicule est resté en marche?», se question Jesse Caron.

«Une voiture de patrouille en fonction utilise énormément d’électricité. Il est fort probable que le moteur tourne même si le véhicule est arrêté», convient Benoît Richard, coordonnateur aux communications de la SQ. La nécessité de faire fonctionner la climatisation, hier, plaide aussi pour un moteur qui tournait.

Déjà vu

«C’est très probable (que la chaleur du véhicule soit la cause de l’incendie)», lance pour sa part Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

«Nous le voyons davantage avec des véhicules tout terrain (VTT) dans la forêt. On conseille aux gens de bien nettoyer les pièces chaudes du moteur puisqu’il peut aussi s’y coller des broussailles qui peuvent prendre en feu et tomber sur le sol. Et dans des conditions propices comme actuellement, ça peut prendre en feu facilement», estime-t-il.

«Avec les VTT, quand le danger est extrême comme en ce moment, on conseille de privilégier des sentiers plutôt que le hors-piste. Et il faut stationner le véhicule sur une surface exempte de broussailles, sur une surface de terre battue ou rocailleuse.»

«Aves les autos c’est plus rare parce que généralement elles ne se promènent pas dans les broussailles, mais c’est le même principe», analyse Stéphane Caron.

Comprendre

«L’idée à la base lorsqu’une de nos voitures doit s’arrêter sur le bord de la route, c’est de s’assurer de libérer la voie de circulation. Une voiture sur l’accotement va forcer celles qui circulent à se tasser pour respecter un corridor de sécurité. Elle crée un autre problème», justifie Benoît Richard, de la SQ.

«Ça pourrait aussi être quelqu’un qui est passé un peu avant et qui a lancé une cigarette. Toutes sortes de choses peuvent causer un incendie. Mais on n’écarte pas que ce soit le véhicule qui l’a causé. Ça va faire partie des choses que l’on va vérifier au cours des prochains jours. Et c’est important que si c’est un élément du véhicule qui cause l’incendie, que ce soit connu. Pas juste parce que c’est un véhicule de police, mais pour la sécurité de l’ensemble des usagers. Et que ce soit aussi verbalisé aux policiers dans le choix du site où il s’arrête», conclut M. Richard.