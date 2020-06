Rivest, Michel

À l'Institut de Cardiologie de Montréal, lundi le 30 mars 2020 est décédé Michel Rivest, 64 ans.Né à Saint-Ambroise de Kildare, fils de feu Georges Rivest et de feu Marie-Jeanne Parent, frère de feu Rachel, Michel vivait à Longueuil depuis 5 ans.Il laisse dans le deuil son amoureuse Marie-France Boyer, les fils de celle-ci : Nicolas et Jean-Simon, de même que ses parents Huguette et Claude Boyer, ses soeurs et frère, Dominique, Nathalie, Christian et Sophie.Michel Rivest laisse aussi dans le deuil ses soeurs et frères, Réjane (Renaud Caya), Jacqueline, Thérèse (Alain Landreville), Jean-Guy (Normande Auger), Angèle (Pierre Brosseau), Alain (Johane Beaudry), Gaétan (Danielle Thibodeau), Daniel (Ninon Vincent), Raymond, Réal, Martin (France Gaudet), ses neveux et nièces Nancy et Louise Lacelle, Donald et Marc-André Landreville, Jessie Rivest, Simon et Guillaume Rivest, Jérôme et Olivier Rivest, Élise et Philippe Rivest, Jimmy et Michaël Rivest, Emil et Noah Rivest. De plus, Michel est regretté par ses amis fidèles et ses collègues de la cie COMBINED pour laquelle il a oeuvré pendant toute sa carrière professionnelle.Une émouvante cérémonie virtuelle a été tenue le 25 avril animée par Hélène Giroux, célébrante funéraire.Quand les circonstances actuelles de distanciation prendront fin, la famille invitera parents et amis à une célébration en présence physique.