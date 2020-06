LORD BRUNET, Lilianne



À Laval, le 15 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Lilianne (Lily) Lord Brunet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Louise (Claude) et Joanne, ses petits-enfants Guillaume, Yan Philip (Karine), Manuel (Roxanne), Francis (Karina), Alexandre (Mathieu), Marikim, Anouk (Dan) et Annabelle (Dominic), ses arrière- petits-enfants Louis, Jason, Dylan, Léanne, Laurence, Eva et Zac, son beau-frère Raymond, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juin de 13h à 15h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 15h au salon du complexe :450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du rein.