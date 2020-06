LECLAIRE, Jacqueline



À Mont-Tremblant, le 15 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jacqueline Leclaire.Elle laisse dans le deuil son frère Jean, ses 3 enfants Marcel, Francine et Carolle ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces et amies.L'inhumation aura lieu ultérieurement dans l'intimité familiale.