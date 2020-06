PROVOST, Maurice

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, en date du 11 juin 2020, à l'âge de 86 ans, de M. Maurice Provost, époux de Rollande Chagnon. Il est prédécédé de son fils Emmanuel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Ninon, ses petits-enfants Olivier (Gabrielle), Alexis et Marguerite (Vincent); ses frères Gilles (Lise) et Réal (Lucienne), ses neveux et nièces.Il est natif de Varennes, membre du conseil 3808 et de l'assemblée Léon Labarre des Chevaliers de Colomb ainsi que retraité de Dow Canada.La famille recevra vos condoléances le dimanche 28 juin de 13h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Un Hommage, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16 h en la chapelle du. L'accueil sera fait dans le respect des règles de la distanciation sociale dû à la COVID-19.Décédé 11/06/2020Agriculteur dans sa jeunesse jusqu'à ses 30 ans, il change de vocation pour devenir chef opérateur dans une usine de Dow Chemical à Varennes, où il travaille jusqu'à 62 ans. M. Provost s'est impliqué dans le domaine municipal de Varennes comme échevin dans les années 80. Il occupe plusieurs postes au sein des C. de Colomb; Grand Chevalier au conseil 3808 de Varennes (1977-1978), Député de District 9 (1979-1980), Directeur Régional 5A (1981-1982), et par la suite 4e degré. Il a fait partie du comité de surveillance en tant que bénévole et ensuite administrateur pendant 30 ans à la Caisse Populaire de Varennes. Toujours à Varennes, M. Provost s'est impliqué dans plusieurs fêtes de la St-Jean (parades etc.) et il fut président de l'amical du Collège St-Paul pendant 15 ans. Il se passionna pour l'apiculture pendant 50 ans.