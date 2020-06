LEDOUX, Michael (Michel)



À la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île à Kirkland, le 12 juin 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé Michael Ledoux. Il est allé rejoindre sa mère Marjorie Pageot.Il laisse dans le deuil son père Laurent, ses frères et soeurs Thérèse (Gilles), Denise (Marc), Richard (Renée), Louise, Jacques (Caroline), Paul (Marthe), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Des funérailles auront lieu ultérieurement en raison des circonstances actuelles.En sa mémoire, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ainsi qu'à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com