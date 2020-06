LEDUC (LAPLANTE), Liette



C'est avec tristesse que la famille de Madame Liette Leduc vous informe de son décès survenu le 11 juin 2020, à l'âge de 89 ans.Madame Liette Leduc était l'épouse de Monsieur Guy J. Laplante et était domiciliée à Saint-Sauveur.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (René Boisvert), Nathalie (Robert Vaillancourt) et Sophie (Michael Cullen). Elle était la grand-maman de Dominique, Frédéric, Jérémy, Alexandra et l'arrière-grand-maman de Gabriel et Romy.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Ghislaine (Jacques Côté) et Francine (feu Louis Brodeur). Elle était aussi la soeur de feu Roger (feu Solange), feu Jean (feu Suzanne), feu Gaston (Suzanne) et feu André. Elle sera regrettée par ses neveux, nièces, autres parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité de la famille immédiate.La famille a confié les rituels funéraires à la :