GAUVREAU, Denis



Le 13 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Denis Gauvreau, époux de feu Carmen Turbide.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Yves), Réjean (Suzanne) et Céline, ses 12 petits-enfants et 29 arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Reine, ses belles-soeurs Lorraine et Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juin de 13h à 15h (50 personnes maximum) à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comLa famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi-Montérégie pour les bons soins prodigués et leur dévouement.