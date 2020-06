PEALEY, Carole



Le 13 juin 2020, à l'âge de 64 ans, Carole Pealey s'est éteinte, en compagnie de ses enfants Jean-Philippe Côté et Alexandre Côté ainsi que de son époux Gérard SiroisOutre ses proches, elle laisse dans le deuil sa soeur, ses neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage au:Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 27 juin 2020 à partir de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30.