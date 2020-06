FAFARD, Jacques



À sa résidence de Saint-Basile-le-Grand, est décédé à l'âge de 77 ans, Monsieur Jacques Fafard, époux de Madame Louise Ouellette, fils de feu Lorenzo Fafard (feu Jacqueline Montambault).Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Catherine), ses belles-soeurs Mireille et Francine Ouellette et son beau-frère Gilles Ouellette, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, cousins(es) et amis.La famille recevra les condoléances, sous le respect des directives de distanciation sociale et le port du masque, le dimanche 12 juillet 2020 de 14h à 15h30. Une cérémonie commémorative suivra dans l'intimité de la famille à la chapelle de: