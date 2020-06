CHABOT née BERTRAND, Carol



À Pointe-Claire, le 12 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame Carol-Ann Chabot née Bertrand, épouse feu Monsieur Claude Chabot.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel (Josée) et Chantal (Robert), ses petits-enfants Vanessa, Jessica (Kevin) et Alexandre (Marie-Pier), ses 5 arrière-petits-enfants, ses frères, sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juin 2020 de 10h à 13h, au complexe :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 13h au salon du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du rein, Division Québec serait apprécié.