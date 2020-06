FORGET, Agnès (née Ouellette)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Agnès Ouellette Forget, âgée de 75 ans, le 15 avril 2020 au CHSLD Valéo de St-Lambert.Elle laisse dans le deuil, son époux Jacques Forget, ses deux filles, Sylvie (Norman) et Line (Erik), ses trois petites filles, Sabrina, Danielle et Katérine (Michael), son arrière-petit-fils Alexis, ainsi que son frère Robert Ouellette, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et nombreux(ses) amis(es).Nous garderons le souvenir d'une femme généreuse et souriante malgré ses souffrances.Compte tenu des circonstances, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.RIVE-SUD, 450 443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert Cenac