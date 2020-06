JOUBERT, Roger



De Sainte-Marthe-sur-le-lac, le 17 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Roger Joubert, époux en premières noces de feu Mme Marthe Beauregard et en secondes noces de Mme Anita Gemme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle dimanche 28 juin de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole aura lieu au salon même à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.