MALO, Denise (née Lauzon)



Le 15 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denise Lauzon, épouse de feu M. André Malo.Elle laisse dans le deuil son fils Jean (Lyne Desjardins), ses petits-fils Louis-Alexandre et Marc-Antoine, son frère François (Juliette) et ses soeurs Nicole (Claude) et Paulette, sa belle-soeur Lise Malo, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 26 juin 2020 de 10h30 à 12h30. Une cérémonie suivra en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison à Victor-Gadbois.