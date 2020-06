VARY, Roger



Le 10 juin 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Roger Vary, époux de Mme Lise Dussault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Christian (Chantal Trépanier) et Sylvain, ses petits-enfants Audrey-Ann, Mathieu et Malika, sa soeur Raymonde, ses belles-soeurs Denise Vary et Suzanne Marsolais, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780www.salondemers.comle samedi 27 juin 2020 de 9h à 12h30. Une cérémonie suivra en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.