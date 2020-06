GAUDREAULT, Jacques



À Saint-Jérôme, le samedi 9 mai 2020 est décédé à l'âge de 76 ans Monsieur Jacques Gaudreault, conjoint de Madame Manon Laforest.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Éric (Nadine) et Alexandre (Marie-Michelle), ses petits-enfants Vincent, Patricia et Auguste, ainsi que parents et amis.Père attentif, prof dévoué, syndicaliste engagé, homme de coeur et de tête, repose en paix, tu l'as bien mérité.Ses cendres seront inhumées le mardi 30 juin 2020, au cimetière Les Sentiers à Prévost.