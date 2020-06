SIMARD, Jean-François



Le 15 juin 2020, à l'âge de 58 ans est décédé subitement monsieur Jean-François Simard, fils de Benjamin Simard et de Louise Vanier de Beloeil,époux de madame Sophie Chartier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Nicolas Simard (Andréanne Charest-Côté), Emmanuelle Simard (Samih Tehini) et Antoine Simard (Coralie Bazinet), ses petits-enfants, Éliane Simard et Amélia Simard, ses soeurs Marie Simard et Dominique Simard (Jean-Serge Gagnon) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 27 juin 2020 dès 13h. Une liturgie de la Parole suivra à 16h30 au salon.