CANTIN, Henri



C'est avec profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Me Henri Cantin, le 13 juin 2020 des suites d'une leucémie.Père et grand-père adoré, avocat émérite, membre fondateur du cabinet d'avocats MARTEL CANTIN, il laisse dans le deuil ses filles Catherine (François) et Geneviève (Gilbert), ainsi que ses cinq petits-fils William, Nicolas, Alexandre, Vincent et Charles, de même que ses frères et sa soeur, neveux et nièces, associés de MARTEL CANTIN, collègues de bureau et proches amis.Notre père aimait vraiment la vie, vouait une passion pour son travail et un grand amour pour sa défunte femme, ses filles et ses petits-enfants. Il nous manquera tous mais restera présent dans nos coeurs.Étant donné les circonstances actuelles, une cérémonie privée avec la famille rapprochée aura lieu le samedi 20 juin 2020 au Complexe funéraire Mont-Royal à Outremont.La famille vous accueillera pour une commémoration posthume à sa mémoire à une date ultérieure, (les détails suivront).En guise de sympathie, des dons peuvent être dirigés à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (dons dirigés vers le Dr John Storring pour l'avancement de la recherche sur la leucémie).