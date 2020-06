MERHIGE, Marlene



C'est avec une immense tristesse, que la famille vous fait part du décès de Mme Marlene Merhige Gagnon survenu le 17 juin 2020 à l'âge de 87 ans après une courte maladie et entourée des siens.Elle laisse derrière elle son tendre époux André, son beau-fils Richard (Louise Bibeau), sa belle-fille Sylvie (Marc Thouin), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa famille et amis.La célébration aura lieu le vendredi 26 juin 2020 auOUTREMONTConsidérant les exigences de la distanciation physique reliée aux circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital St-Eustache pour leur accompagnement et leur gentillesse.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.