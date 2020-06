SALCITO, Micheline (née Numi)



C'est avec une grande tristesse et un coeur lourd que nous annonçons le décès de Micheline "Mickey" Salcito survenu le mardi 16 juin 2020, à l'âge de 84 ans.Épouse dévouée de feu Primiano "Primo" Salcito, mère aimante et dévouée de Luigi (Ellen Chaffin) et Rosina (Salvatore Parasuco), ses trois petites-filles, Gianna (Wesley Truesdell), Alessia et Alanna, étaient sa fierté et sa joie, à qui elle a donné son temps et son amour sans compter. Son héritage sera chéri par ses arrière-petits-enfants, Valentina, Natalia, Radley et River. Elle était adorée par ses soeurs et frères aimants, Angelina (feu Vincenzo Zaurrini), Maria (feu James Evans), feu Albert (feu Jacqueline Cyr), Michel (Claudette Gauthier) et affectueusement aimée par ses nièces et neveux.La famille tient à exprimer sa gratitude à tous ses gardiens, Annie, Nora, Armenda, au personnel dévoué du CHSLD Dante et au personnel attentif de l'hôpital Santa Cabrini.La famille recevra les condoléances à:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le mardi 23 juin 2020, de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu dans la chapelle du centre le jeudi 25 juin 2020 à 11h, et de là jusqu'au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3V 1E7.Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer de Montréal.