LAFOREST, Alain



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Alain Laforest, époux de Lucie Laforest, survenu le 15 juin 2020, à l'âge de 73 ans. Il était l'heureux papa de Sophie (Jean-Sébastien) et de Karine (Patrick).Il laisse également ses cinq petits-enfants adorés: Samuelle, Charlie, Pénélope, Alexandre et Frédérike. Se souviendront également de lui ses trois soeurs: Hélène (Michel), Guylaine et Louise (Rosaire), tout comme ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lefort, ses nombreux neveux, nièces et ses amis.Compte tenu des circonstances, une cérémonie privée aura lieu.