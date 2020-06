Dubé, Fabien Noël

La famille Dubé a le regret de vous annoncer le décès de M. Fabien Noël Dubé, natif de Saint-Martin-de-Beauce, ayant longtemps résidé à Ottawa, décédé paisiblement entouré de sa famille, le lundi 8 juin 2020 à 79 ans.Il était l'heureux époux de Renée Proulx-Dubé; le père de Nathalie, Jean-François (Katia Droniou), Philippe et Julie; le grand-père bien-aimé de Lucas. Il fut prédécédé par ses parents Yvonne Pépin et Albert Dubé, ses frères Jules et Ange-Aimé (feu Françoise Lavergne) ainsi que ses beaux-frères Jean-Luc Jacques, Fernand Jacques, Émile Boucher et Gilles Champagne. Il laisse ses frères et soeurs Germain, Fleur-Ange, Yolande, Benoît, Ghislaine, Sylviane, Roch et Alain, ainsi que ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces et ami(e)s.Homme passionné de chiffres et de mots, mordu de science et d'histoire, Fabien a nourri sa soif de connaissances et sa grande curiosité intellectuelle par les voyages, la lecture et les documentaires. Il était reconnu pour sa logique, son pragmatisme et sa résilience, ainsi que son humour particulier truffé de jeux de mots. Son sens du devoir civique et familial l'a guidé dans ses choix tout au long de sa vie. Ses enfants se souviendront de lui pour les valeurs qu'il leur a transmises.Un merci particulier à tous ceux et celles ayant prodigué des soins exceptionnels à Fabien au cours de son long combat contre la myosite à inclusions, spécialement au personnel du RLISS de Champlain, de Soins à domicile Bayshore ainsi que de l'Hôpital général de Hawkesbury et district pour leur compassion et leur dévouement.Étant données les circonstances actuelles, une célébration de vie aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité familiale à L'Orignal, ON.Pour ceux et celles qui le désirent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital général de Hawkesbury et district et de Myositis Canada.Les arrangements funéraires furent confiés à la453, RUE ST-PHILIPPE, ALFRED, ON / (613) 679-2802Pour un message de condoléances/don ou pour de plus amples renseignements,prière de visiter le