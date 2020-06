POITRAS, Laurier



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Laurier Poitras, conjoint de Denise Bouffard, survenu à son domicile le 14 juin 2020, à l'âge de 72 ans.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil, ses frères Jean-Guy (Jocelyne Grenier), Réal (France Béliveau) et Roger, sa soeur Nilda, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la famille se retrou-vera dans l'intimité afin de rendre un hommage à la vie de M. Laurier.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein ou à la Société canadienne du cancer.Vos messages de sympathie peuvent être recueillis sur le site internet de lawww.cfgrandmontreal.comLa famille tient à remercier l'équipe de soins du service de dialyse de l'Hôpital Charles-Lemoyne.