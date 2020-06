BOURBONNAIS

Soeur Fleurette, CND



Soeur Fleurette Bourbonnais, est décédée au CHUM, à Montréal, le 4 juin 2020, à l'âge de 81 ans et 6 mois dont 37 ans de vie religieuse à la Congrégation-de-Notre-Dame.Elle était la fille de feu Amédée Bourbonnais et de feu Rosette Lacroix.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère Bernard (Aline Morin), ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame désirent remercier le personnel du CHUM pour les excellents soins prodigués.Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.