DEGONGRE, Sylvain



Sylvain Degongre, 53 ans, est décédé le 6 mars 2020 au Princess Margaret Hospital, au Bahamas, dans le cadre de son travail.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Gertrude Toussaint, sa mère Gisèle Paquette, ses filles Melissa et Jessica Degongre, ses soeurs Chantal, Sylvie et Céline, ses frères Alain, Denis, Serge et Pierre, ses sept petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :2480, BOUL DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le samedi 22 août 2020 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h.Merci de nous aider à respecter les consignes sanitaires prescrites : port du masque recommandé, lavage fréquent des mains et distanciation physique.