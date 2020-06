MILLER, Solange (née Mireault)



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès soudain, toutefois paisible, de notre chère mère, le 10 juin 2020, à l'âge de 92 ans.Épouse bien-aimée de feu Samuel James Miller, mère adorée de Michael, Christine (Wayne), Timothy, Lynn (Kevin), Bruce (Anita) et Nancy (Fabrice). Elle laisse également ses 12 petits-enfants : James, David, Shannon, Samantha, Kirsten, Stéphanie, Jean-Charles, Ashley, Victoria, Charles, Sébastien et Jonathan, ses 14 arrière-petits-enfants, sa soeur Marie-Marthe Pouliot, de nombreux neveux, nièces et amis.Née à Montréal, Solange a vécu une grande partie de sa vie à Lachine. Tout au long de sa vie elle a pris plaisir à coudre et tricoter autant pour sa famille que pour les oeuvres de bienfaisances. Elle a eu intérêt à la peinture, joué aux quilles et aux fléchettes. Sa belle voix soprano a été entendue durant plusieurs années auprès des ensembles vocales de LaSalle, Lachine et Dorval.Sa famille tient à remercier ses amis et le personnel des Brises de Lachine pour les services attentionnés reçus durant son séjour.Compte tenu de la pandémie, une messe sera célébrée à une date ultérieure.