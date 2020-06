HÉBERT, Jean-Marc



À LaSalle, le 11 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Marc Hébert, époux de Mme Adrienne Lemieux, père de feu Jean-Marc Hébert Jr.Outre son épouse, il laisse dans le deuil neveux, nièces et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en tout intimité.Notez qu’il est possible que nous soyons contraints de reporter des expositions à une date ultérieure au gré de l’évolution de la situation. Nous vous invitons à consulter régulièrement les mises à jour sur notre site web et dans la section avis de décès.