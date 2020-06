CLÉMENT (L'HEUREUX)

Jeannine



À St-Jérôme le 18 juin 2020, est décédée à l'âge de 90 ans Mme Jeannine L'Heureux, épouse de feu M. Jean-Guy Clément.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Claude Thibault), Pauline (Eric Limoges), Alain (Elsa Bouchard) et Daniel (Martine Desjardins), ses petits-enfants Dominic, Marie-Pier, Steven, Vanessa, Patricia, Maude et Laurie, ses 9 arrière-petits-enfants, son frère Gilles, sa soeur Suzanne, ses beaux-frères et belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juin 2020 dès 9 h à laDESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMESuivra une cérémonie religieuse au cimetière de St-Jérôme à 14 h.