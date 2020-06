TREMBLAY, Benoit



Le 29 avril 2020 est décédé paisiblement Benoit Tremblay de St-Jérôme.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Perreault après 62 ans de mariage, ses enfants Serge (Françoise Libersan-Laniel), Diane (Yannick Morissette), Pascal (Danielle Lafontaine), ses petits-enfants Édouard, Constance, Sébastien, Gabriel, Marjorie et Anne, leurs conjoint(e)s et ses 4 arrière-petits-enfants, son frère Yves (Françoise Beaulieu), ses soeurs Raymonde (Ghislain Chamberland) et Louise (Yvon Arseneault), ses belles-soeurs Rita (feu Jean-Paul Ravary), Suzanne (feu Sergei Bezkorvany), beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au :2480, BOUL. DU CURÉ-LABELLEPRÉVOST, J0R 1T0le dimanche 21 juin à 14h. Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à l'Association pulmonaire du Québec.