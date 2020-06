Au Palais Sucré: plus que du simple sirop

L’épicerie avait été faite pour 50 000 personnes prêtes à déguster les plaisirs de la cabane à sucre. La salle à manger avait été agrandie, deux gros fours avaient été installés et le lave-vaisselle remplacé. Mais c’est la COVID-19 qui s’est invitée.

Si la plus récente récolte du sirop a été bonne à l’érablière Au Palais Sucré, située à Mont-Saint-Grégoire, le volet restaurant «a été désastreux», confie Cyndi Maltais, la gestionnaire des lieux.

«Une saison de cabane à sucre demande plusieurs mois de préparation; on commence à l’automne. Ici, on fait nos pains, nos cretons; le congélateur était plein, on avait 50 000 petits pains et 25 000 petites "cups" de cretons. C’est sans compter tout ce qu’on “stocke” d’avance...»

Se diversifier

Après des ventes en ligne à rabais ayant permis d’écouler la nourriture préparée pour 4000 visiteurs au début du confinement, la fête de Pâques a généré une grande affluence. Pas moins de 3000 repas de cabane à sucre à emporter ont été récupérés lors d’un service à l’auto improvisé.

Ces succès ont inspiré la mise sur pied d’une boutique en ligne bonifiée (boutique.aupalaissucre.ca), agrémentée d’un menu élaboré contenant bien davantage que des créations à base de sirop d’érable. Plusieurs mets se sont greffés à la traditionnelle tarte au sucre ou encore aux petits pois.

«À la cabane à sucre, on avait déjà l’option végé sur notre menu. En plus, depuis un an, mon conjoint et moi avons adopté l’alimentation cétogène. On a une belle variété», explique Cyndi Maltais.

D’ailleurs, les produits appelés «keto», suscitent un vif engouement. Dès la fermeture de la salle à manger d’Au Palais Sucré, les oreilles de crisse ont été un gros «must» et le sont restées. Déclinées en trois saveurs – nature, BBQ et «red hot» – elles représentent une «belle alternative aux sacs de chips». La cote de popularité du gratin de céleri-rave est aussi très bonne.

Un système de livraison partout au Québec - avec des boîtes glacières - a été instauré. «Mon conjoint et moi essayons d’en faire le plus possible par nous-mêmes. Pour ce qui va dans des régions plus éloignées, on fait affaire avec un service de messagerie.» Un service qui est là pour rester.

