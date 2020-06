BISAILLON, Adrien



De Boisbriand, le 14 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Adrien Bisaillon, époux de madame Nicole Trottier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Robert), Diane (Alain) et Suzanne (Denis), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Lisette (André), Hélène (Gilbert) et Pauline, son frère Émile (Carole), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈREle jeudi 25 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h.https://www.histoiresdumonde.ca