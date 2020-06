POULIN, Jean-Guy



À Montréal, le 16 juin, à l'âge de 82 ans, est décédé Jean-Guy Poulin, époux de feu Lucille Forget. Il a travaillé durant 36 ans à la Banque Laurentienne dont 18 années comme Directeur de succursale.Il laisse dans le deuil ses fils feu Benoit (Louisette Bigras) et Richard, ses frères Jacques (Ginette), Claude (feu Tina), Fernand (Lise) et Richard (Ginette), la famille Laroche, plus particulièrement sa filleule Louise, ses amis et professeurs de danse Marc, Danielle et Serge ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité.T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)