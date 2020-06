SAVIGNAC, Hélène



7 avril 1940 - 30 avril 2020À Montréal, le 30 avril 2020, à l'âge de 80 ans, Hélène Savignac a été emportée par le cancer. Elle rejoint ses parents Laura Laprade et Reynald Savignac.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Mariette, Denise et Cécile, sa belle-soeur Lucienne (feu Jacques Savignac), son beau-frère Maurice (feu Fernande Savignac), ses neveux et nièces et autres parents. Elle laisse aussi dans le deuil sa grande amie et compagne au quotidien, Lorraine Lévesque. Elle manquera aussi à ses amis et connaissances avec lesquels elle a partagé des moments de vie.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juin 2020 de 11h30 à 13h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 13h30 en la chapelle du complexe.Des remerciements sincères à l'équipe des soins palliatifs de HMR.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.