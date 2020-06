Delisle, Normand



Mercredi le 10 juin 2020 est décédé M. Normand Delisle d'un arrêt cardio-respiratoire suite à un triste accident en préparant son voilier pour la saison 2020.À la veille de ses 73 ans, Normand prenait tout juste sa retraite d'une vie professionnelle accomplie. Outre sa carrière chez IBM et sa longue implication à l'association des Acheteurs du Québec dont il fut président, il aura aussi mené avec succès son projet de bleuetière, tout en mettant sur pied l'association des producteurs de Bleuets en Corymbe. Normand a également siégé de nombreuses années à la municipalité de Brigham dont un mandat comme Maire. Il a travaillé toutes ces années avec plaisir et passion, nous remercions tous les gens, collègues et amis qui l'ont côtoyé, appuyé dans ses projets et qui ont contribué à enrichir sa vie.Hédoniste, il avait l'amour de cuisiner de fabuleux repas pour sa famille et ses amis, de la chasse et de la nature. Il a réalisé de nombreux rêves, dont être membre actif du club de chasse et pêche Balsam, ainsi que de nombreux voyages fantastiques en compagnie de son épouse.Normand a été une inspiration pour ses enfants autant dans ses valeurs d'engagement et d'implication sociale que dans sa manière de garder son mariage vivant et heureux durant ces 50 années.Il laisse derrière lui sa femme Ghislaine et ses trois enfants, François, Fanny et Marise, leurs conjoints et ses 7 petits-enfants, sa soeur et ses frères ainsi que de nombreux amis de longue date.Dans les circonstances, il n'y aura pas de funérailles, mais vous pouvez témoigner vos respects et votre affection en faisant un don en ligne à www.coeuretavc.ca ou à https://equilibre.ca/faire-un-don/www.famillebessette.com