VIAU, Pierre



Entouré de l'amour des siens, aux soins palliatifs de Laval, le 13 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Pierre Viau, retraité de Ville de Laval, époux de Mme Andrée Parisien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Sylvie), Jean (Manon), Lyne et Pierre Jr (Caroline), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Raymond (Lina) et sa soeur Thérèse ainsi que d'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de ses proches. Merci d'être avec nous en pensée.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.