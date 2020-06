Bruchési, Claude



C'est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Claude Bruchési survenu le 20 avril 2020 à son domicile de Gatineau.Né le 22 juin 1933 à Montréal (Outremont), il était le fils de feu Me Charles-Emile Bruchési, c.r., avocat et ancien curateur public du Québec, et de feu Gabrielle Trudeau.Il était célibataire. Il laisse un frère, Gérard Bruchési ancien député de Beauharnois Salaberry à la Chambre des Communes dans le 24e parlement (1958-1962).Les descendants les plus proches sont la famille de Gérard et de feu Lorraine Langlois : Pierre (Karen Boyle), Louise (Gaston Hébert), feu Dominique, François (Manon Bernier) et Christine (Pierre Boucher), dix neveux et nièces et neuf arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces. Il était aussi le frère d'André décédé en 1992, père de Pierre-Carlo. Il laisse également un grand ami depuis plus de 50 ans, Michel Jobidon.Il a eu une carrière professionnelle très diversifiée. Il a été professeur d'histoire dans plusieurs collèges de Montréal dont Notre-Dame et Jean-de-Brébeuf, commentateur et animateur à la radio (C.K.A.C., C.J.M.S. et C.K.V.L.), gestionnaire au Gouvernement du Québec notamment au Ministère de la Justice, adjoint au ministre des Postes du Canada Gilles Lamontagne (1978-1979), directeur des relations publiques à l'Université du Québec (ETS) et enfin cadre au Gouvernement du Canada dans différents ministères dont les Affaires étrangères (coordonnateur de la Visite du Pape Jean-Paul II en 1984), à la Commisssion de la Fonction Publique et à l'Agence canadienne de développement international (ACDI).Parmi ses nombreuses activités, il a été conférencier à travers le Canada et en Europe et membre à vie des Sociétés historiques du Canada, de Montréal et de Québec. Son engagement envers l'Église catholique tout au long de sa vie notamment à titre de président pour le Canada de la Fondation Jean Paul ll d'Amérique de même que sa contribution à la promotion de la francophonie dans de nombreux organismes et associations du Québec, de la Belgique et de la France lui ont valu plusieurs décorations dont celles de Grand-Croix de Saint-Grégoire-le Grand (Saint-Siège) et de Grand-Croix de la Légion d'Honneur (France).Il a été inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (Montréal). Une cérémonie religieuse se tiendra ultérieurement en l'église Saint-Germain d'Outremont lorsque les contraintes causées par l'actuelle pandémie le permettront.819 -770-1300 - www.dignitequebec.com