Des forêts ravagées

Des flammes imprévisibles, une épaisse fumée, et une odeur âcre et irritante transportée sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Samedi, des feux de forêt ont alimenté les craintes de propriétaires en plus d’incommoder de nombreux résidents, notamment dans le secteur Chute-des-Passes au Saguenay–Lac-Saint-Jean, et au Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Photo courtoisie

Les flammes et la fumée peignaient le ciel près du lac Pamouscachiou, relié au lac Pipmuacan.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

L’important feu de forêt au nord du lac Saint-Jean a doublé son ampleur en 24 heures.

Photo courtoisie, Frédéric Waltzing

Avec une caméra de surveillance à laquelle il pouvait accéder à distance, Frédéric Waltzing a assisté à la progression des flammes autour de son chalet familial, situé à quelques kilomètres du barrage Péribonka, au Lac-Saint-Jean. Le bâtiment semble avoir été miraculeusement épargné par l’incendie.

Bas-Saint-Laurent

Photo collaboration spéciale, Maxime Paradis

Des citernes sont directement remplies dans la rivière Ouelle afin d’arroser les champs agricoles situés dans la trajectoire de l’incendie.

Photo collaboration spéciale, Maxime Paradis

L’incendie de tourbière à Rivière-Ouelle donne beaucoup de fil à retordre aux autorités qui continuaient à le combattre samedi.

Presque partout au Québec

Illustration courtoisie, SOPFEU

Toutes les zones en rouge présentent un niveau « extrême » de risque d’incendies, selon la Société de protection des forêts contre le feu.