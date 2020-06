VAUDRY, Yvon



À Saint-Jérôme, le 14 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Yvon Vaudry, époux de Mme Marie-Paule Simard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie et Alain, ses petits-enfants Anabelle (Gabriel) et Mikaël (Léonie), ses soeurs Rollande et Jacqueline (René), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 juin de 13h à 16h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Un remerciement très spécial au personnel de la Résidence L-G. Rolland pour leur respect, leur valeur humaine et leur professionnalisme.