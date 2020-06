LOSIER, Yvonne



À Montréal, le 14 mars 2020, est décédée à l'âge de 90 ans et 6 mois, dame Yvonne Losier. Elle était l'épouse de feu Albert Bérubé.Elle laisse dans le deuil ses fils Robert (Nicole Bérubé), Jacques (Suzanne Marineau), Jean (Myriam Ouellette), Pierre (Linda Filion) et Michel (Marie-Hélène Desaunettes). Elle laisse également dans le deuil ses nombreux petits-enfants et arrières petits-enfants, sa soeur Rachel ainsi que cousins et cousines.En raison de l'urgence sanitaire décrétée par le Gouvernement du Québec, seule la famille immédiate ainsi que cousins et cousines se recueilleront dans l'intimité le samedi 27 juin 2020 de 13 h à 16 h à la:L'urne sera mise en terre ultérieurement au Cimetière St-Laurent, 805, boulevard Ste-Croix, Ville Saint- Laurent.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.