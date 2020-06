DUBOIS, Jacques



C'est avec une profonde et immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Jacques Dubois qui nous a quittés beaucoup trop tôt le 11 juin 2020.Il était le fils de feu Hector Dubois et feu Gertrude Vermette.Il laisse dans le deuil son épouse Rachel, l'Amour de sa vie, ses trois filles adorées Josée, France (Normand) et Nadine, ses neuf petits-enfants bien-aimés Frédérick, Marilou, Maxim, Elizabeth, Mariève, Xavier, Antoine, Emile et Charlie, ses deux amours d'arrière-petits-enfants Zoé et Elliot, ses trois soeurs Lise, Ginette (Jacques) et Carolle, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs amis de longues date qui n'ont jamais été loin de son coeur.C'était un homme tellement heureux qui aimait la vie, les voyages, la magie et avait cette joie de vivre que nous aimions tant. Son départ laissera un grand vide dans notre vie et dans nos coeurs.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 27 juin de 13h à 16h, et le lendemain à la chapelle du Mausolée (édifice à l'arrière du complexe) de 13h à 16h. Un dernier hommage lui sera rendu dimanche à 15h30.