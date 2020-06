GOULET née MOISAN Huguette



À Pointe-Claire, le 11 juin 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Madame Huguette Moisan Goulet, épouse de feu Monsieur Ernest S. Goulet.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Mai), Nathalie et Edith (Dominic), ses petits-enfants Charles, Laurie, Louis-Carl, David, Peter, Kevin et Shawn, son arrière-petit-fils Jayden, ses soeurs Maryse et Francine (René), sa belle-soeur Emma, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 juin 2020 de 9h30 à 12h, au :Une réunion de prières aura lieu le dimanche le 28 juin 2020 à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Vent de l'Ouest pour leur soutien et les bons soins prodigués.