Grave accident de motomarines à Nicolet

Trois personnes, dont un enfant de quatre ans, ont perdu la vie samedi après une collision entre deux motomarines à Nicolet, dans le Centre-du-Québec.

Les décès d’un homme de 34 ans, d’une femme de 32 ans et d’un petit garçon ont été constatés à l’hôpital, a annoncé la Sûreté du Québec (SQ).

Ils se trouvaient tous les trois sur la première motomarine impliquée dans cet accident, survenu vers 15 h 15 sur la rivière Nicolet, près du club nautique de l’endroit.

Les deux occupants de la seconde motomarine, une jeune fille de huit ans et un homme dans la trentaine, ont aussi été transportés à l’hôpital. L’enfant a subi des blessures légères, alors que l’adulte a été blessé gravement. En début de soirée, son état s’était cependant stabilisé et on ne craignait plus pour sa vie, a fait savoir la SQ.

La police a indiqué que les cinq personnes portaient toutes une veste de sauvetage.

Ce sont des plaisanciers, qui passaient tout près de la scène, qui leur ont porté secours en premier, a-t-on également indiqué.

En début de soirée, une équipe d’enquêteurs de la SQ étaient sur place. Un reconstitutionniste a aussi été dépêché sur les lieux, a fait savoir le corps policier.

La raison de l’accident était toujours inconnue en début de soirée, mais on sait que l’alcool ne serait pas en cause, a spécifié la SQ.