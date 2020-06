Histoire de pêche

Dans la réserve Mastigouche, il s’est produit quelque chose d’incroyable, cette semaine. Les truites ont cessé de sauter et pourtant, ce ne sont pas les bestioles qui avaient loupé le rendez-vous. Elles y étaient sous toutes leurs formes animées de leur énergie sanguinaire et légendaire. Peu importe la marque de votre chasse-moustiques, ne l’oubliez pas et emportez-en deux.

Les truites du lac Shawinigan, comme celles du lac Jones ou de l’incroyable Effilé (lac secret) ne sautent pas. Les bibittes se promènent allègrement en surface comme sur une parfaite patinoire et personne ne vient leur infliger le fatal coup de queue si retentissant et réputé de la mouchetée.

Cabana ou Campeau, nos experts, doivent avoir une réponse, mais Manon, Denis, Stéphanie, Jonathan, Florence (elle a 7 mois) et moi ne comprenons pas. Est-ce la COVID ? La mouchetée garde-t-elle encore ses distances avec les mouches ?

Mais nous avons réalisé une prodigieuse pêche, de belles prises et cette réserve, si près de Montréal, sera toujours étonnante même si la paperasse gouvernementale des Sépaq fait sourire. Rien n’est laissé au hasard, les chalets sont dans un état irréprochable tout comme l’aménagement extérieur, la qualité des embarcations et le service amical.

Je ne m’attarderai pas sur celui qui a encore pris la plus grosse truite et qui écrit une chronique présentement, mais plutôt sur la petite Florence qui a gobé sa première truite légèrement assaisonnée de beurre au citron, flanquée de carottes et brocoli. Rien n’est parfait. Tellement heureuse qu’elle nous montrait régulièrement ses trois dents.

Après un sévère confinement de presque trois mois, cette évasion en forêt de superbes pins rouges a été tout simplement thaumaturgique. Wow ! As-tu vu le mot, toi ? Oui, oui, thaumaturgique. Comme un remède magique, comme un baume émanant de ces arbres géants et droits, comme un calmant naturel dans un ciel plein d’étoiles sans aucun nuage. Ce fut un passage au paradis. Merci mon beau Québec d’amour.

Ce n’est pas un rêve ou un poème. On a tout vécu ça pour vrai et pas plus tard que la dernière semaine.

Je vous en souhaite tout autant et sinon plus.

POUSSE MAIS...

Fête des Pères dimanche et je sais que Porsche fait une grande vente spéciale. Je disais ça de même.

Il faut que la situation chez les infirmiers et infirmières seringue au plus vite.

La police l’a arrêté sur son sea-doo, il envoyait des text’eau.

Si seulement les esprits fermés en faisaient autant avec leur bouche.

Trois bonnes raisons pour devenir professeur : juin, juillet, août.

Je ne crois aucunement à l’astrologie. Excusez-moi, mais, nous les Cancer, on est comme ça.

Paraît qu’à 95 ans, un nouveau dentier, ça fait mal à l’aïeul.

Pourquoi ne voit-on jamais un hall de sortie ?

À DEMAIN ?

On sait jamais.