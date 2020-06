La course aux remèdes: d’un traitement pour le cancer à celui pour la COVID-19

La biopharmaceutique québécoise Glycovax, qui travaillait depuis quelques années sur le développement d’un vaccin novateur pour diverses formes de cancer, s’est tournée vers la COVID-19 après avoir observé des similitudes entre les biomarqueurs du virus et ceux qu’elle étudiait déjà.

Basée à Montréal, Glycovax a choisi de se concentrer à 100 % sur le vaccin de la COVID-19 en réalisant que des glucides retrouvés dans le nouveau coronavirus avaient un look que reconnaissaient bien ses chercheurs.

« On s’est aperçu que des molécules qui se trouvaient sur le cancer et qu’on étudiait déjà se trouvaient aussi sur le virus de la COVID. Comme on avait déjà des vaccins en préparation, c’est une opportunité de tester nos molécules contre la COVID », explique le Dr Serge Moffet, directeur de l’immunologie chez Glycovax.

La méthode Glycovax consiste à identifier les failles de certains glucides qui viennent modifier les protéines du virus.

La compagnie a développé une méthode de synthèse de ces glucides pour déclencher la réponse immunitaire de ses vaccins.

« C’est beaucoup plus simple que de synthétiser ou générer des protéines comme agent antigénique. C’est une approche différente qui comporte plusieurs avantages », estime M. Moffet, citant notamment la possibilité de fabriquer rapidement à grande échelle.

Premiers tests chez l’animal

La biopharmaceutique complète actuellement ses premiers tests chez l’animal et ses résultats sont pour l’instant très encourageants.

« On vise à l’interne début septembre pour être en phase 1 de test chez l’humain », précise Dany Valiquette, président et cofondateur de l’entreprise.

Pour y arriver, reste l’enjeu du financement. Quelques partenaires privés donnent bien un bon coup de pouce à Glycovax pour pousser ses recherches, mais l’entreprise espère aussi une aide du gouvernement fédéral.

Toutes les demandes ont été faites pour se qualifier à la « fameuse enveloppe de 850 M$ d’Ottawa ».

« On a eu des relances avec eux la semaine dernière avec nos premiers résultats extrêmement encourageants. On est dans la course et on espère que le support financier sera là », souhaite M. Valiquette.

À la recherche de partenaires

La dernière étape sera alors de s’entendre avec des partenaires dans l’optique d’une production à grande échelle. Certaines discussions sont déjà en cours, assure la direction.

« Va falloir avoir des partenaires. On regarde pour des partenaires locaux, canadiens et même à l’étranger pour avoir une production plus grande », indique M. Valiquette.

Les développements en cours au Québec

Glycovax

Basée à Montréal

Candidat vaccin glycoconjugué agissant sur les glucides du virus

En phase préclinique

Premiers tests concluants chez l’animal

Objectif de tenir des essais cliniques chez l’humain aux alentours de septembre

Medicago

Basée à Québec

Candidat vaccin produit à partir de particules pseudo-virales (PPV)

En phase préclinique

Premiers tests concluants chez la souris

Tests cliniques chez l’humain prévus d’ici août

IMV

Basée à Québec

Candidat vaccin « peptide » qui reproduit les protéines du virus pour déclencher une réponse immunitaire

En phase préclinique

Résultats encourageants sur les souris

Les tests chez l’humain pourraient débuter en juillet

Conseil national de recherche du Canada (CNRC)

Entente avec CanSino (Chine) pour le développement d’un vaccin

Candidat vaccin approuvé en Chine où des tests chez l’humain sont déjà en phase 2

L’entente permettra la fabrication du vaccin au pays après les phases de tests

Les tests chez l’humain à Montréal doivent débuter sous peu

CRCHU Québec