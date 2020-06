La course aux remèdes: la guerre au virus se poursuit

Ce n’est pas parce que le Québec se déconfine à vitesse grand V que la lutte contre le coronavirus a cessé.

Partout sur la planète, des chercheurs continuent de chercher sans relâche un vaccin pour éradiquer définitivement cet ennemi invisible.

La recherche de médicaments qui permettraient de freiner la propagation du virus ou d’atténuer ses effets se poursuit, elle aussi, dans les laboratoires d’ici et d’ailleurs.

Bilan mensuel

Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, Le Journal vous présente aujourd’hui ce bilan mensuel sur l’état de l’avancement de la course aux remèdes pour vaincre la COVID-19.

Tout au long de cette section spéciale, nos journalistes font le point sur les recherches scientifiques les plus avancées.

Notre chroniqueur Richard Béliveau, docteur en biochimie, collabore de nouveau à cet exercice, en commentant les découvertes scientifiques les plus significatives, dans des encadrés que vous reconnaîtrez dans chaque page.

Ce mois-ci, il consacre sa chronique à tout ce qu’on sait maintenant sur ce fameux virus, trois mois après le début de la pandémie.

Bonne lecture !

Sébastien Ménard

Éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec, responsable du projet

Vaccins

Essais massifs sur les humains

Photo AFP

Dans les prochaines semaines, les efforts de recherche pour découvrir un vaccin contre la COVID-19 franchiront une étape cruciale : celle des essais massifs sur les humains.

D’un traitement pour le cancer à celui pour la COVID-19

Photo courtoisie

La biopharmaceutique québécoise Glycovax, qui travaillait depuis quelques années sur le développement d’un vaccin novateur pour diverses formes de cancer, s’est tournée vers la COVID-19 après avoir observé des similitudes entre les biomarqueurs du virus et ceux qu’elle étudiait déjà.

Recherche et médicament

Portrait-robot d’un virus très particulier

Photo Adobe Stock

Au cours des six derniers mois, la communauté scientifique internationale a réalisé d’énormes progrès dans la compréhension des caractéristiques moléculaires du coronavirus responsable de la COVID-19 et des impacts de cette maladie sur le corps humain. Le constat est implacable : il s’agit vraiment d’un virus respiratoire très particulier, qui nous oblige à repenser notre façon d’aborder la prévention et le traitement de cette maladie. Profitons de ce bilan mensuel de la recherche pour faire le point.

Un mois complètement fou pour la chloroquine

Photo d'archives, Simon Clark

Les dernières semaines ont été fortes en rebondissements dans le dossier de la chloroquine, le retrait d’une étude a soulevé les passions et les États-Unis ont mis fin à son utilisation.

Médicaments

Des résultats attendus d’ici la fin du mois pour la colchicine

Photo courtoisie

Les résultats positifs d’une étude sur un stéroïde anti-inflammatoire contre la COVID-19 donnent espoir aux chercheurs montréalais à la tête d’une vaste recherche sur la colchicine. Les résultats de ce projet sont attendus d’ici la fin du mois.

La lueur d’espoir entourant le remdesivir pâlit

Photo AFP

Présenté à la mi-mars comme le médicament le plus prometteur par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le remdesivir perd du terrain dans la course au traitement contre la COVID-19.

Une découverte importante et prometteuse à Québec

Photo Stevens LeBlanc

La combinaison du remdesivir au diltiazem, un médicament pour l’hypertension artérielle, s’est avérée redoutable pour combattre la COVID-19 en laboratoire, ont découvert des chercheurs du CHU de Québec, a appris Le Journal.

Déjà des tests à base d’anticorps sur des patients

Photo courtoise, AbCellera

Le géant pharmaceutique américain Eli Lilly a lancé, le 1er juin dernier, la toute première étude au monde sur les humains pour un traitement à base d’anticorps contre la COVID-19, grâce aux découvertes de la biotech canadienne AbCellera.

Perspectives

Des progrès tous les jours

Photo courtoisie

Les parutions scientifiques surviennent à un rythme effréné depuis le début de la pandémie. Chaque jour apporte son lot de nouvelles perspectives dans la recherche d’un remède ou de nouvelles connaissances sur les origines et le fonctionnement du coronavirus. Si aucun traitement définitif n’a encore été trouvé, ce flot de découvertes a certainement quelque chose d’encourageant. Le Journal vous propose ici un aperçu des dernières trouvailles scientifiques à travers le monde.

