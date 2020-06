Lawrence Arcouette, toujours fier des «Orphelins de Duplessis»

C’est toujours avec un immense bonheur que Lawrence Arcouette revoit la série Les orphelins de Duplessis, qui récapitulait en 1997 cette triste tranche du passé du Québec, à travers le récit fictif de l’abandon de trois jeunes garçons, et qu’ICI ARTV rediffuse ce dimanche.

Pour celui qui, à 11 ans, prêtait ses traits à l’attachant Julien Leconte – un préadolescent parachuté dans un orphelinat qui allait plus tard devenir institut psychiatrique – l’expérience, bien que d’apparence traumatisante à l’écran, ne fut synonyme que de jeu et de plaisir.

Photo courtoisie, Collection personnelle

Douceur

L’œuvre en quatre épisodes d’une heure écrite par Jacques Savoie et Pierre Olivier s’inspirait des écrits du défunt auteur Bruno Roy, lui-même ancien orphelin de Duplessis. Lawrence et ses camarades comédiens Joël Drapeau-Dalpé et Xavier Morin-Lefort avaient été informés du contexte que recréait la production, mais l’équipe veillait à préserver l’innocence des enfants sur le plateau.

Filmées dans le désordre, les scènes de brutalité impliquant notamment la rudesse de l’éducateur Donatien Legault (Julien Poulin), étaient enregistrées dans une aile désaffectée de l’hôpital Louis-H. Lafontaine.

«On avait une "nanny", se souvient Lawrence Arcouette d’une voix heureuse en entrevue. Pendant 35 jours, on se retrouvait, tous les jeunes, en train de tourner dans les dortoirs ou dans les salles d’attente, à s’amuser autant. On nous avait gardé un coin de cour à nous pour jouer au hockey cosom.»

Photo courtoisie, Collection personnelle

«La réalisatrice, Johanne Prégent, était super douce et gentille avec nous. Elle prenait le temps. C’était une autre époque de tournage; on ne tournait pas au rythme de District 31! On ne tournait que trois ou quatre scènes par jour. Il y avait un souci de ne pas nous brûler.»

«Et, avec Julien Poulin, on faisait des blagues. Il fallait alléger ça. Même dans les scènes où il boxait avec nous et nous frappait fort, il était très, très doux et inquiet dans son approche. Il voulait toujours savoir si on était corrects. Il était vraiment fin avec nous, et ne cherchait pas à nous montrer quoi faire et comment le faire, même si c’était lui le "leader" à l’écran, au final», raconte Lawrence, qui dit être resté ami avec ses anciens partenaires de jeu des «Orphelins...».

Gémeaux

L’ex-enfant-vedette renoue aujourd’hui avec un certain anonymat, mais son minois de gamin vous rappelle probablement des souvenirs. Le petit Lawrence Arcouette avait d’abord été figurant dans la série René Lévesque, avec Denis Bouchard, en 1994. Le bambin d’alors avait été franchement émerveillé de se retrouver en costume d’époque dans un Vieux-Montréal transformé par les crachats des canons à neige et les voitures antiques stationnées un peu partout.

Avait suivi un premier rôle parlant dans 4 et demi..., puis un autre dans Urgence, où il interprétait Sébastien Gagnon, un patient qui subissait une transplantation cardiaque entre les mains de la chirurgienne Michèle Imbeault (Marina Orsini).

Mais Les orphelins de Duplessis a véritablement agi comme un catalyseur pour la carrière du garçon, qui a ensuite enchaîné les rôles dans Virginie, Bouscotte, Sauve qui peut!, Tag, Ramdam, O’ et le film Le collectionneur, entre autres. Il a même été de la coproduction américaine Captive, avec Marie-Josée Croze et Richard Grieco.

Au fil des ans, Lawrence, maintenant âgé dans la mi-trentenaire, a discrètement bifurqué vers la photographie et la réalisation. Il travaille d’ailleurs présentement au pilote d’un projet destiné à la télévision.

Sa prestation dans Les orphelins de Duplessis avait été remarquée à un point tel qu’il avait été en nomination aux Gala des prix Gémeaux. Il devenait alors, à l’époque, le plus jeune finaliste à la célébration, dans la catégorie de l’interprétation masculine dans une série.

PHOTO COURTOISIE, ICI ARTV

«J’étais bien excité d’avoir reçu la nomination et d’être invité dans ce "party"-là, s’enthousiasme Lawrence. C’était l’époque de Benoît Brière et "Cher Olivier", que tout le monde encensait. On savait que c’était lui qui aurait le prix, mais c’était quelque chose d’être en nomination avec ces gens-là!»

Les orphelins de Duplessis en rafale dimanche, de 12 h à 16 h, à ICI ARTV.