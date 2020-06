Le repêchage de la NBA le 16 octobre

Les dates provisoires de l’après-saison de la NBA ont été annoncés, notamment celle du repêchage, qui se tiendra le 16 octobre prochain.

C’est le réseau ESPN qui a avancé cette date, alors que la ligue avait annoncé il y a plusieurs semaines avoir identifié la date du 15 octobre pour tenir son encan. Le repêchage devait préalablement avoir lieu le 25 juin à Brooklyn.

Les athlètes universitaires auront du 17 août au 6 octobre pour signifier leur intention de participer au repêchage.

Selon The Athletic, la NBA tiendra également une fenêtre de transactions entre le 23 et le 30 juin. Si les échanges entre équipes ne seront permis, les clubs toutefois pourront apporter des changements à leur effectif, offrir des contrats pour le reste de 2019-2020 ou à deux volets et placer des joueurs au ballottage.

Selon les dernières informations en provenance du circuit Silver, la série finale pour le championnat doit avoir lieu du 30 septembre au 13 octobre. À peine cinq jours plus tard s’amorcerait la chasse aux joueurs autonomes, qui s’étalera du 19 au 23 octobre.