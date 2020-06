Les tarifs de stationnements sont désormais moins élevés

Revus à la baisse, les tarifs de stationnement des hôpitaux et de divers établissements entraient en vigueur samedi, comme l'a annoncé la semaine dernière le ministère de la Santé et des Services sociaux la semaine dernière.

Le tarif maximal s’établit désormais de 7 $ à 10 $ par jour, selon les régions, tandis que les stationnements de moins de deux heures sont gratuits.

En CHSLD, le stationnement est sans frais pour deux membres de la famille, et ce, pour chaque personne hébergée.

Cette nouvelle tarification sera également applicable dans les CLSC et dans toutes les installations publiques du réseau de la santé.

Avant, il pouvait en coûter jusqu'à 16 $ par jour à Québec et jusqu'à 24 $ par jour à Montréal pour se garer dans les stationnements de certains hôpitaux.

Gratuité pour tous les patients?

Du côté du Conseil pour la protection des malades, on propose que le stationnement soit gratuit pour tous les patients qui doivent se rendre à l’hôpital.

«Il faudrait que ça coûte aussi peu cher pour aller se faire soigner à l’hôpital et se stationner qu’il en coûte pour aller au casino. On n’est pas rendus là, mais on travaille là-dessus», a soutenu samedi Me Paul Brunet, président-directeur général du Conseil pour la protection des malades, en entrevue avec TVA Nouvelles.