Malgré le diabète, Kaapo Kakko jouera en séries

Atteint du diabète de type 1, Kaapo Kakko est plus à risque de complications s’il devait contracter la COVID-19. Avec toutes les précautions nécessaires, le président des Rangers de New York John Davidson est toutefois confiant de voir son jeune protégé participer aux séries éliminatoires cet été.

«Il a été testé, tout est correct. Pour l’instant, nous le voulons dans l’alignement», a révélé l’homme de hockey au site web de son équipe, vendredi.

Le Finlandais de 19 ans s’entraîne dans sa contrée natale depuis le début de la crise et les Rangers se sont souvent renseignés sur l’état de santé du deuxième choix au total du repêchage de 2019.

«Nous croyons que c’est sécuritaire aussi longtemps qu’il suit le protocole et que nous le suivions nous aussi. Nous comprenons la situation de A à Z. Ç’a été étudié par nos médecins de fond en comble. S’il y a un changement et qu’ils disent qu’il ne devrait pas jouer, il ne jouera pas. Mais s’ils nous donnent le feu vert et qu’il – c’est ça décision, souvenez-vous – veut jouer et qu’il en parle à sa famille, il jouera», a mentionné Davidson.

Ce dernier croit que de participer aux séries fera le plus grand bien à Kakko, et que cela lui donnera une bonne dose d’expérience pour continuer à aller de l’avant. Les Rangers, 11e tête de série dans l’Association de l’Est, affronteront les Hurricanes de la Caroline (6e) dans une confrontation 3 de 5, au premier tour.

Des hauts et des bas

À sa première campagne dans le circuit Bettman, Kakko a récolté 23 points, dont 10 buts, en 66 parties. Le gros ailier droit a surtout manqué de constance en plus de terminer l’année avec un différentiel peu enviable de -26.

«Il a montré de bons flashs. Il a aussi montré qu’il avait des choses à améliorer», a indiqué Davidson, qui avoue que beaucoup d’attentes accompagnent un deuxième choix au total comme lui.

«Il a appris dès ses 18 ans dans la meilleur ligue de hockey au monde, et c’est dur. J’ai vu beaucoup de belles choses. J’ai aussi vu beaucoup de points à améliorer. Je crois qu’il le sait. Il sera un très bon joueur, c’est certain, mais il faut tout de même suivre le processus en entier», a-t-il admis.