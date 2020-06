Martin Brodeur n’est pas encore prêt à devenir DG

Promu récemment au poste de vice-président des opérations hockey des Devils du New Jersey, l’ancien gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Martin Brodeur a affirmé vendredi qu’il n’avait pas envie de jouer un plus grand rôle pour le moment, même si le poste de directeur général lui était offert.

Le poste de DG s’est libéré en janvier dernier lorsque Ray Shero a été congédié par les Devils. Il a été remplacé sur une base intérimaire par Tom Fitzgerald. Brodeur, lui, a obtenu une promotion, étant auparavant affecté à la section affaires des opérations hockey. Il agit également à titre de conseiller principal pour l’équipe avec laquelle il a évolué pendant plus de deux décennies.

• À lire aussi: LNH: date fixée pour le retour?

• À lire aussi: Les professionnels bientôt de retour au jeu

«Je sais ce que ça prend pour être DG. J'ai côtoyé Doug Armstrong longtemps, tout comme Lou Lamoriello», a expliqué Brodeur au site web «The Hockey News».

Lamoriello, d’abord, a été le DG des Devils durant toute la carrière du Québécois au New Jersey. Brodeur n’a connu Armstrong que vers la fin de sa carrière de joueur, en 2014-2015, lorsqu’il a joué sept rencontres pour les Blues de St. Louis. Il est ensuite devenu directeur général adjoint de l’organisation.

«Je ne suis simplement pas prêt pour de telles responsabilités, même si on m'offrait le poste», a-t-il affirmé.

New Jersey ou St. Louis?

Brodeur est revenu chez les Devils vers la fin de l’été 2018, mais n’exclut pas un retour éventuel au Missouri, lui qui y demeure toujours.

«La raison pour laquelle je suis retourné au New Jersey est que j'avais l'occasion de gérer mon temps, car je ne déménagerai pas tout de suite de St. Louis et j'ai un fils de 10 ans à la maison qui fait toutes sortes d'activités, a-t-il raconté. Je ne dis pas que je n'occuperai jamais ce rôle un jour, mais en ce moment, j'accorde trop d'importance à mes congés pour m'impliquer encore plus.»

Brodeur restera à jamais l’un des hommes de hockey les plus respectés, lui qui est le gardien le plus victorieux de l’histoire de la LNH (691 gains) et qui détient le plus de blanchissages (125). De plus, il a remporté trois fois la coupe Stanley et mis la main sur quatre trophées Vézina, cinq William-M.-Jennings et un trophée Calder. Il a fait son entrée au Temple de la renommée du hockey en 2018.